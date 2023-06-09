Лукашенко: Беларусь и РФ готовят общий план действий в условиях санкций

Днём 9 июня в Сочи проходит встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, в рамках которой белорусский президент сообщил, что Россия и Беларусь продумывают совместный план действий в условиях санкционного давления коллективного Запада. Лукашенко утверждает, что Москва и Минск справляются с последствиями западных ограничительных мер успешнее, чем ожидалось.

Также Александр Лукашенко уверен, что Россия и Беларусь должны создать условия по привлечению других постсоветских стран к участию в своём антисанкционном плане, в частности интенсифицировав сотрудничество по линии ОДКБ, с Казахстаном и Узбекистаном.