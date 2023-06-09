С пугающей точностью: Никола Тесла предсказал появление искусственного интеллекта более ста лет назад

Новаторский гений изобретателя Николы Теслы продолжает поражать даже спустя столетие после его смерти. Новые исследования работ ученого раскрывают поразительное предвидение им появления искусственного интеллекта.
В документе, датированном июнем 1900 года, известный своими инновациями в области электричества и технологий Тесла заявил:
Каким бы невозможным это сейчас ни казалось, но можно создать автомат, который будет обладать "собственным разумом".
Под этим я подразумеваю, что он сможет, независимо от любого оператора, выполнять в ответ на внешние воздействия, большое разнообразие действий и операций, как если бы он обладал интеллектом.
Это поразительно похоже на современную тенденцию, связанную с искусственным интеллектом. Возможности и функционал этой технологии продолжают расширяться. И современное общество становится все более зависимым от искусственного интеллекта, несмотря на любые потенциальные последствия в будущем.
В настоящее время ChatGPT - одна из самых популярных программ в мире, а стартапы в области искусственного интеллекта, такие как AtomBeam, продолжают привлекать миллионы от розничных инвесторов и набирать популярность.
Родившийся в Австрийской империи в 1856 году и позже переехавший в США, Тесла оказал неисчислимое влияние на современные технологии. Его наследие включает в себя изобретение гидроэлектростанции, катушки Тесла и фундаментальный вклад в развитие радио.
Дальновидное видение беспроводных технологий и того, что мы сейчас называем мобильными телефонами, подчеркивает широту футуристического видения Теслы.
Недавний пересмотр эссе Теслы показывает поразительное предвосхищение возможностей современного искусственного интеллекта.
Он представлял себе автономные машины, способные обучаться и корректировать свои действия на основе внешних воздействий, отличать правильные действия от неправильных и даже записывать опыт, который послужит основой для будущих действий.
Член комитета по истории и коллекционированию в Научном центре Теслы в Уорденклиффе Джозеф Сикорски заявил:
Тесла действительно предвидел эпоху машин, мыслящих независимо от людей.
Возможно, его самым известным примером является телеавтоматон, лодка с дистанционным управлением, фундаментальные патенты на радио.
А также Nano A.N.D. gate - примитивный логический элемент, который является фундаментальной частью каждого компьютера.
Идею о независимых, интеллектуальных машинах Тесла выразил в письме 1890-х годов профессору Университета Пердью Бенджамину Франклину Миснеру.
В послании ученый предсказал, что вскоре “покажет автомат, который, предоставленный самому себе, будет действовать так, как будто обладает разумом и без какого-либо сознательного контроля извне”.
Сегодня искусственный интеллект воплощает видение Теслы об автономных машинах, имитирующих человеческий интеллект и выполняющих сложные задачи по подсказкам человека. ИИ открыл огромные возможности и в то же время вызвал споры о его потенциале превзойти человеческий интеллект.
Предвидение Теслы продолжает находить отклик в современном обществе, особенно в мире технологий. Он представлял себе беспроводной мир: глобальный мозг, подключенный через эфир.
Сегодня, с быстрым развитием искусственного интеллекта и глобальной связью, достигнутой через Интернет, предсказание Теслы о машинах с “собственным разумом” кажется не столько пророчеством, сколько реальностью.
Сейчас перед человечеством стоит задача ответственно использовать эту возможность, опираясь на дальновидные наработки Теслы.
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