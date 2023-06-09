ERR: МИД Эстонии запретил въезд в страну патриарху Кириллу

16:37 2023-06-09

Телерадиовещательная компания ERR заявила, что Министерство иностранных дел Эстонии запретило въезд в страну Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Сообщается, что сегодня, 9 июня, глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Тсахкна пересмотрел так называемый список Магнитского, запретив въезд в Эстонию 58 людям, в том числе главе Русской православной церкви патриарху Кириллу.

«Давно пора было внести его в чёрный список», — прокомментировал введение соответствующего запрета в отношении патриарха Кирилла глава эстонского МИДа Тсахкна.

Маргус Тсахкна также призвал другие страны поддержать его инициативу и ввести запрет на въезд некоторым гражданам России.