ERR: МИД Эстонии запретил въезд в страну патриарху Кириллу

Сообщается, что сегодня, 9 июня, глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Тсахкна пересмотрел так называемый список Магнитского, запретив въезд в Эстонию 58 людям, в том числе главе Русской православной церкви патриарху Кириллу.

«Давно пора было внести его в чёрный список», — прокомментировал введение соответствующего запрета в отношении патриарха Кирилла глава эстонского МИДа Тсахкна.

Маргус Тсахкна также призвал другие страны поддержать его инициативу и ввести запрет на въезд некоторым гражданам России.