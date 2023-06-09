Томаты и огурцы болеть не будут: от инфекций их защитит дрожжевой раствор

Чтобы не применять на огороде химию, но при этом получать всегда отличный урожай, опытные земледельцы пользуются бабушкиными советами.

В частности, отличный эффект дает подкормка из дрожжей, которая благотворно влияет на томаты и огурцы. К тому же это является и профилактикой таких непростых заболеваний, как фитофтора томатов и мучнистая роса огурцов.

Для приготовления подкормки надо 3 л воды подогреть до 30°С (не выше, чтобы дрожжи не погибли). Растворить в ней 10-граммовую пачку сухих дрожжей и 10 ст. ложек сахара.

Учитывая, что дрожжи «загуляют» и масса брожения увеличится в 2-2,5 раза, то и тару надо брать побольше. В течение десяти часов раствор надо время от времени помешивать. Для удобства можно приготовить подкормку с утра, чтобы вечером опрыскать грядки.

Перед использованием надо развести дрожжевой раствор с водой в соотношении 1: 4 и затем вносить под растения. Таким раствором можно подкормить абсолютно все овощи. Огурцы надо подкармливать так раз в 10-12 дней, томаты и другие овощи – раз в 15 дней. На каждый куст при этом вылить по литровой баночке средства.

Дрожжевой раствор применяют и как внекорневые удобрения - по листу. В данном случае это будет не только подкормка, но также профилактика фитофтороза и других грибковых заболеваний.

Как это работает? Дрожжи – это грибки, они занимают лидирующую позицию на растениях и вытесняют другие патогены. Проще говоря, на растениях селятся полезные дрожжевые грибки и гибнут вредные.

Если таким образом раз в 2 недели подкормить помидоры и огурцы, можно спать спокойно: растения не заболеют. Эффект после опрыскивания будет заметен через два-три дня: листва на растениях станет яркой, зеленой, более здоровой. Растение прибавит в росте, будет активно цвести и плодоносить.