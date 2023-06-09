Путин подтвердил, что украинское контрнаступление началось

«Можно с уверенностью сказать, что это наступление началось», — сказал Путин журналистам во время брифинга в пятницу, 9 июня.

Ранее некоторые международные СМИ со ссылкой на представителей украинских военных пришли к выводу, что операция ВСУ по освобождению перешедших под контроль России территорий продолжается уже несколько дней.

Сам Киев ведет себя сдержанно, но всегда подчеркивал, что не будет комментировать начало собственного наступления.

Путин отметил в комментарии, что в течение последних пяти дней шли «интенсивные бои».

Он также утверждает, что украинцы не достигли своих целей ни на одном участке фронта.