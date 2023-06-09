Основные правила ухода за смородиной, чтобы ягоды росли сладкие и крупные

Посадку кустов совершаем осенью, это касается как красной, так и черной смородины. До весны растения адаптируются, закрепятся в земле и с первых теплых дней примутся в рост.

Качество будущего урожая зависит от посадочного материала, его нужно выбирать тщательно, чтобы растение было без признаков заболеваний или присутствия вредителей.

После этого правильно выстраиваем уход за кустами.

Поливаем 3-4 раза в неделю, если воды будет мало, листики начнут опадать, а урожай будет скудный. При поливе не забываем увлажнять листья, им тоже нужна влага.

Выращивать кусты смородины надо в месте, где всегда много солнечного света. Нельзя сажать растение у заборов, возле зданий, под деревьями - там, где есть тень или полутень.

В этом случае ягод будет мало, они вырастут мелкими и кислыми.

Посадив смородину, можно растить ее на этом месте до 10 лет. Первый урожай будет на третий год после высаживания.

Следующие 6 лет плодоношение будет хорошим, потом рекомендуется обновить кусты.