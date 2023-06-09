Основные правила ухода за смородиной, чтобы ягоды росли сладкие и крупные

Посадку кустов совершаем осенью, это касается как красной, так и черной смородины. До весны растения адаптируются, закрепятся в земле и с первых теплых дней примутся в рост.
Качество будущего урожая зависит от посадочного материала, его нужно выбирать тщательно, чтобы растение было без признаков заболеваний или присутствия вредителей.
После этого правильно выстраиваем уход за кустами.
Поливаем 3-4 раза в неделю, если воды будет мало, листики начнут опадать, а урожай будет скудный. При поливе не забываем увлажнять листья, им тоже нужна влага.
Выращивать кусты смородины надо в месте, где всегда много солнечного света. Нельзя сажать растение у заборов, возле зданий, под деревьями - там, где есть тень или полутень.
В этом случае ягод будет мало, они вырастут мелкими и кислыми.
Посадив смородину, можно растить ее на этом месте до 10 лет. Первый урожай будет на третий год после высаживания.
Следующие 6 лет плодоношение будет хорошим, потом рекомендуется обновить кусты.
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