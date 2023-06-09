Заядлый цветовод назвал комнатные растения, уход за которыми доставит немало хлопот

Нельзя сказать, что разводить эти цветы безумно сложно, просто есть кое-какие нюансы в уходе, которые надо учесть. Если соблюдать все рекомендации по уходу, растения будут всегда радовать своим здоровым видом и обильным цветением.

Гортензии

Цветы очень чувствительны к недочетам при поливе, особенно важно следить за этим во время жары и засухи. При выращивании надо обратить внимание на состав почвы, к ней выдвигаются специальные требования, нужно четко соблюдать рекомендованный уровень РН.

Орхидеи

Эти цветы нуждаются в строгом соблюдении определенных температурных условий, а также для них имеет значение уровень влажности и освещения. Орхидеям нужен качественный полив без пересушивания и переувлажнения. Растения часто страдают от корневых гнилей.

Японские клены

Для выращивания нужна хорошо дренированная почва, постоянный отрегулированный полив. Растения нужно тщательно оберегать от ветров, слишком жарких или чересчур холодных температур. Отдельные сорта нуждаются в постоянной обрезке для сохранения декоративной формы.

Фуксии

Для комфорта этим растениям нужно организовать полутень, с особым вниманием следить за уровнем влажности, создавать защиту от ветра. Чтобы обеспечить пышное и яркое цветение, проводим регулярную прищипку или обрезку.

Газон

Для поддержания газона в презентабельном виде, нужно постоянно его стричь, удобрять, пропалывать, следить за уровнем увлажненности почвы. Надо регулярно проводить аэрацию, подкармливать, держать под контролем распространение вредителей.

Дельфиниумы

Для цветов требуются дренированные почвы, надо постоянно удобрять почву, качественно поливать, соблюдая умеренность. Это поможет их высоким стеблям сохранять форму и устойчивость. Сухоцветы нужны, чтобы стимулировать последующее цветение и не допускать самосев.