Китай предупредил о возвращении коронавируса и новых штаммах каждые полгода

При этом буду появляться новые мутации вируса, к которым люди пока не готовы. Они могут оказаться более опасными, чем прежние.
Специалист по респираторным вирусам из КНР Наншан Чжун утверждает, что уже к концу июня коронавирусом будет заражаться по 65 млн человек в неделю.
Дальше ситуация будет усугубляться, несмотря на достаточно высокий уровень вакцинации населения.
Новые штаммы коронавируса игнорируют иммунную защиту, наличие антител.
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