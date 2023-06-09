Китай предупредил о возвращении коронавируса и новых штаммах каждые полгода

При этом буду появляться новые мутации вируса, к которым люди пока не готовы. Они могут оказаться более опасными, чем прежние.

Специалист по респираторным вирусам из КНР Наншан Чжун утверждает, что уже к концу июня коронавирусом будет заражаться по 65 млн человек в неделю.

Дальше ситуация будет усугубляться, несмотря на достаточно высокий уровень вакцинации населения.

Новые штаммы коронавируса игнорируют иммунную защиту, наличие антител.