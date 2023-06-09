В Калифорнии разрешили продавать Mercedes-Benz с автопилотом

Такие машины оборудованы системой дополнительной водительской информации и могут управляться автопилотом.
Водитель может снять руки с руля и даже закрыть глаза во время движения, что недоступно в автомобилях второго класса автономности.
Но в случае необходимости водитель должен быть готов взять на себя управление машиной. Есть и другие ограничения.
Таким автомобилям разрешено движение только в светлое время суток на определенных дорогах и только со скоростью до 65 км/ч.
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