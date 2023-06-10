Уилл Смит назвал свой развод «полным провалом»

«С 6 лет я хотел стать отцом», — начал Смит разговор о своем развитии как отца. «Мне нравилась моя семья, но в воспитании моего отца были серьезные критические недостатки, которые я хотел исправить».

Он описал своего отца, которого он называл Daddy-O, как приверженца строгой дисциплины, который, как он подразумевает, временами оскорблял свою мать. Смит признал, что это вызвало раскол между ними, когда он был моложе. Но он действительно ценил мудрость своего отца и смог понять, что он хотел воспроизвести, а что нет.

«Я узнал, что везде есть школа. Что бы ты ни делал, ты должен делать это хорошо. Чтобы получить хорошие оценки, нужно не только убрать кухню», — сказал актер.

Затем, в 24 года, он впервые почувствовал вкус отцовства со своим первым сыном, Уиллардом Кэрроллом «Треем» Смитом III, которого он родил от своей теперь уже бывшей жены Шери Зампино. Смит был доведен до слез, рассказывая об этом опыте.

Когда Трей родился, Уилл сказал Джаде, что его первой мыслью было: «Я не могу этого сделать, я не тот парень».

Два года спустя Смит и Зампино расстались, и он назвал развод «окончательным провалом» своей взрослой жизни.