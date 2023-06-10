Очередная порция обвинений из 38 пунктов предъявлена Трампу: ему грозит 20 лет тюрьмы

Выдвинутые против бывшего президента США обвинения затрагивают тему хранения секретной документации.
Она связана с национальной безопасностью Соединенных Штатов.
По одной из обвинительных статей Трамп может оказаться за решеткой на 20 лет.
Выдвинутые против бывшего президента США обвинения затрагивают тему хранения секретной документации.
Она связана с национальной безопасностью Соединенных Штатов.
По одной из обвинительных статей Трамп может оказаться за решеткой на 20 лет.
Храмова Оксана
По информации ТАСС, армия России совершила ряд высокоточных ударов, применяя оружие большой дальности морского и воздушного базирования. Разрушенными оказались склады, хранившие боеприпасы и военную технику ВСУ.
Храмова Оксана
К 7-8 июля будет завершена подготовка помещений для хранения тактического ядерного оружия РФ на территории Беларуси. Сразу же по окончании этих работ начнется размещение вооружения. Информация передана БЕЛТА.