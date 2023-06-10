Очередная порция обвинений из 38 пунктов предъявлена Трампу: ему грозит 20 лет тюрьмы

06:03 2023-06-10

Новый пакет обвинений, состоящий из 38 пунктов, объявлен Дональду Трампу. Информацию сообщили в РИА Новости.

Выдвинутые против бывшего президента США обвинения затрагивают тему хранения секретной документации.

Она связана с национальной безопасностью Соединенных Штатов.

По одной из обвинительных статей Трамп может оказаться за решеткой на 20 лет.