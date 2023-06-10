Секретные документы в душе: суд выдвигает серьезные обвинения в адрес Трампа

В пятницу было опубликовано 49-страничное обвинительное заключение против кандидата в президенты от Республиканской партии.

Всего перечислено семь категорий правонарушений, при этом Трампу предъявлено обвинение по более чем 35 уголовным преступлениям.

Он обвиняется в заговоре с целью помешать расследованию и незаконном хранении секретной информации, в том числе сведений о ядерном потенциале США и других стран, а также военных планах США на случай непредвиденных обстоятельств.

Напомним, что ФБР провело обыск в частном доме Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в августе и конфисковала различные секретные документы, некоторые из которых имели самый высокий уровень секретности.

После смены власти у Трампа не было полномочий владеть ими, говорится в обвинительном заключении.

Трамп хранил ящики с секретной информацией в своей спальне, ванной, душевой, бальном зале и кладовой, говорится в документе.

Некоторые ящики с разведывательными документами временно хранились в помещении, где проводились массовые мероприятия.

К хранилищу документов в более чем 80 ящиках можно было легко добраться через общественный бассейн в Мар-а-Лаго.

Резиденция Трампа — это не частный дом, а клуб с гостевыми комнатами и залами для мероприятий, таких как, к примеру, свадьбы.

Трампа также обвиняют в преднамеренном хранении информации о национальной обороне. Этот момент подпадает под действие закона США о шпионаже и может повлечь для обвиняемого до десяти лет лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, документы, обнаруженные в помещении Трампа, касались, в частности, обороноспособности США и других стран, включая ядерное оружие, а также слабостей в их обороноспособности.

Следователи также детализируют в обвинительном заключении факты, когда Трамп говорил с другими людьми об информации, часть которой была совершенно секретной, или показывал ее третьим лицам.

Предъявленная в суде звукозапись документирует встречу Трампа с писателем для интервью. Трамп сказал, что нашел «крайне конфиденциальный» документ, в котором подробно описывается план военных действий США по нападению на страну, название которой не упоминается в тексте.

Согласно расшифровке записи, Трамп отметил: «Это секретная информация. Смотри, смотри на это».

Согласно обвинительному акту, Трамп активно пытался воспрепятствовать расследованию против него.

С этой целью он вступил в сговор со своим личным помощником Уолтом Наутой, против которого также были выдвинуты обвинения.