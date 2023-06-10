Премьер Кубы отметил хорошее соотношение цены и качества новой удлиненной модели Lada Vesta Aura

Площадку "Сириус" с представленным новым автомобилем из России посетили главы делегаций, приехавшие в Сочи как участники заседаний Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.

По сообщению официальных представителей предприятия "АВТОВАЗ", на выставке впервые присутствует удлиненная версия российской Lada Vesta Aura.

Компания уверена, что новый автомобиль будет пользоваться спросом у бюджетных организаций, госучреждений, региональных чиновников. Купить новинку можно будет за 25 000 рублей.