Продвинутые очки с аудиофунцкиями от Xiaomi за 10 000 рублей уже в продаже

Компания Xiaomi начала массовый выпуск смарт-очков Mijia Smart Audio Glasses.
Новинка оснащена встроенными динамиками и микрофонами, что позволяет владельцу слушать музыку и говорить по телефону в процессе ношения очков.
По виду это классические очки, у которых утолщены дужки. Именно там расположены динамики, направляющие звук в уши пользователя.
При этом на дужках находится сенсорная панель управления, позволяющая регулировать громкость звука и применять другие встроенные функции.
Два внедренных микрофона дают возможность использовать систему активного шумоподавления, управлять голосовым ассистентом и задействовать модель как телефонную гарнитуру.
Очки работают от аккумулятора, который в режиме ожидания может функционировать до 7 дней.
Прослушивать музыкальные записи в режиме нон-стоп можно 22 часа, беседовать по телефону - до 7 часов подряд.
Корпус оснащен защитой от брызг и частиц пыли по стандарту IP54.
Mijia Smart Audio Glasses можно разобрать при необходимости замены линз со стандартных и солнцезащитных на линзы с диоптриями.
Продавать умные очки в Китае начали 9 июня, товар был выкуплен полностью в течение нескольких часов. Примерная цена модели составляет 10 000 рублей.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__