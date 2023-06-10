Продвинутые очки с аудиофунцкиями от Xiaomi за 10 000 рублей уже в продаже

Компания Xiaomi начала массовый выпуск смарт-очков Mijia Smart Audio Glasses.

Новинка оснащена встроенными динамиками и микрофонами, что позволяет владельцу слушать музыку и говорить по телефону в процессе ношения очков.

По виду это классические очки, у которых утолщены дужки. Именно там расположены динамики, направляющие звук в уши пользователя.

При этом на дужках находится сенсорная панель управления, позволяющая регулировать громкость звука и применять другие встроенные функции.

Два внедренных микрофона дают возможность использовать систему активного шумоподавления, управлять голосовым ассистентом и задействовать модель как телефонную гарнитуру.

Очки работают от аккумулятора, который в режиме ожидания может функционировать до 7 дней.

Прослушивать музыкальные записи в режиме нон-стоп можно 22 часа, беседовать по телефону - до 7 часов подряд.

Корпус оснащен защитой от брызг и частиц пыли по стандарту IP54.

Mijia Smart Audio Glasses можно разобрать при необходимости замены линз со стандартных и солнцезащитных на линзы с диоптриями.

Продавать умные очки в Китае начали 9 июня, товар был выкуплен полностью в течение нескольких часов. Примерная цена модели составляет 10 000 рублей.