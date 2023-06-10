Товары Zara и Gloria Jean’s в Беларуси попали в список опасных, их запретили для ввоза в страну

По указанию источника, мужские джинсы Zara не соответствуют требованиям воздухопроницаемости. Нормальным считается показатель от 50 дм³/м²с для товаров из джинсовых тканей.

Названная модель демонстрирует лишь 30 дм³/м²с.

В черный список по этой же причине попали женские легинсы Gloria Jean’s.

После исследований, проведенных Госстандартом, выяснилось, что этот предмет одежды характеризуется параметром воздухопроницаемости, равным всего 1 дм³/м²с вместо положенных 60 дм³/м²с.

Такие же придирки поступили в адрес куртки этого же бренда и некоторым детским вещам, которые тоже плохо пропускают воздух.