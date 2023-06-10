Умер звезда сериала «Во все тяжкие» комик Майк Батайе

Американский комик и актер Майк Батайе скончался в возрасте 52 лет. Как сообщает 5-tv.ru, предположительная причина ухода звезды - сердечный приступ.

Артист известен широкой публике по роли в сериале «Во все тяжкие». Его не стало 1-го июня, приступ случился во время сна, когда Майк находился в собственном доме в Мичигане. Сестры знаменитости в заявлении отметили, что им очень не хватает его «замечательной способности приносить смех и радость людям»

Батайе родился в городе Детройте, штат Мичиган. Он дебютировал в сериале «Парень познает мир» в 1993-м года. Актер снялся также в трех эпизодах сериала «Во все тяжкие».

На протяжении своей актерской карьеры звезда появлялся в шоу «Спящая камера», «В Филадельфии всегда солнечно»,«Шоу Берни Мака», «Мальчик познает мир», «Все любят Рэймонда». Он также сыграл в картинах «Не шутите с Зоханом», «Американская мечта», «Газ», «Детройт без свинца».

Как комик Батайе выступал в популярных комедийных клубах в Лос-Анджелесе и стал одним из первых американских юмористов, которые выступили перед местной публикой на Ближнем Востоке.

Королевская семья Иордании два года подряд приглашала Батайе выступать на Международном фестивале комедии в Аммане.