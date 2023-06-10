Из-за отсутствия состава преступления: прекращено уголовное дело против звезды «Мажора» Алексея Байдакова

Уголовное дело в отношении звезды «Мажора» Алексея Байдакова закрыли спустя целый год. СК РФ прекратил разбирательства в связи с отсутствием состава преступления, сообщает КП.

Как напоминает издание, в июне 2022 года звезду обвинили в растрате бюджетных денег. Будто бы он устроил на службу в театр «Апрель» свою бывшую супругу, которая реально никаких обязанностей не выполняла.

Как сообщалось ранее, якобы Байдаков незаконным путем заработал 620 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье УК о присвоении чужого имущества в крупном размере.

Весь год в театре была некоторая турбулентность. У нас театр маленький, сотрудников не много, у некоторых - по пять должностей. Целый год всех постоянно дергали. Все это - из-за лживых людей, которые подали сигнал в прокуратуру, - рассказал КП Алексей Байдаков.

По версии следствия, женщина была трудоустроена в театр с 2019 по 2021 годы. Если бы информация о воровстве средств подтвердилась, Байдакову грозило бы 6 лет тюрьмы.

Артист служит в театре «Апрель» в Лодейном поле Петербурга около 30 лет. Кроме «Мажора», Алексей Байдаков снимался в сериалах «Условный мент», «Купчино», «Спутники», «Морские дьяволы», «Милицейская сага», «Чужой район» и других.