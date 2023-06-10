В Швейцарии хотят отменить концерт Rammstein

Ряд женщин накануне обвинил музыканта Тилля Линдеманна в рекрутировании симпатичных фанаток на пре- и афтерпати - в рамках системы Row Zero, сообщает Рамблер. Якобы на таких вечеринках некоторые из девушек в том числе подверглись физическому насилию.
Активисты заявили, что подобным действиям нету оправдания либо рационального объяснения и призвали не оставлять это без внимания.
Молодежная организация социал-демократической партии Швейцарии Juso, кроме того, создала петицию по отмене концертов Rammstein.
Организаторы концертов при этом заявили, что выступления группы пройдут «несмотря ни на что», однако будут приняты некоторые меры.
В частности, из Row Zero на двух концертах исключат гостей. Организаторы объяснили свое решение принципом «презумпции невиновности».
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