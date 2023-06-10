Днём 10 июня польский политолог Лешек Сыкульски опубликовал новый пост на своей странице в соцсетях, где сообщил, что в Польше активно формируется "Антивоенное движение", которое прошло официальную регистрацию.

Целью данного объединения является налаживание связей между Варшавой и Москвой, поддержка России, а также осуждение позиции Украины и коллективного Запада, помогающего Киеву.

По словам Сыкульски, ожидается, что польское "Антивоенное движение" начнёт полноценно функционировать к осени 2023 года.