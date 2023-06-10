Дегтем по колорадскому жуку: эффект превзойдет все ожидания

Колорадский жук для каждого огородника - проблема проблем. Борьба с ним отнимает уйму сил и времени. Но есть проверенные временем и людьми методы, которые позволяют не просто быстро избавиться от вредителя, но и предотвратить его появление на грядках в будущем.

Автор Телеграмм-канала "Твоя дача" рассказала, что она три года использует для этого березовый деготь, и очень довольна результатом.

Березовый деготь также отлично помогает и от тли, и от долгоносиков, и от других опасных для огородных культур насекомых.

Такой универсальный препарат можно смело наносить на томаты, картофель, баклажаны, огурцы, болгарский перец. При этом применять его и для профилактической обработки, и для конкретной борьбы с колорадскими жуками.

Дело в том, что, хотя березовый деготь не ядовит, его резкий запах очень не нравится многим вредитям. Те же колорадские жуки буквально через 3-4 часа после обработки таким веществом покидают огород.

Как приготовить раствор из дегтя? Если речь идет о профилактике, нужно смешать 20 мл березового дегтя с 1 л теплой воды. Перемешать, а потом развести с водой снова (1:10). Туда же добавить 30-40 грамм измельченного мыла (для прилипания). Опрыскать вечером в сухую погоду, повторить 2-3 раза за сезон.

Что касается картофеля, то его можно в таком растворе (без мыла) обработать перед посадкой, опустив клубни в состав на 10-15 секунд. Этой жидкостью можно полить и грядки после высадки картофеля.

Данный состав поможет избавиться от колорадских жуков и на более позднем этапе роста растения.