Следы привели следствие по диверсии на Nord Stream в Польшу

Есть признаки того, что подозреваемая диверсионная группа могла использовать Польшу в качестве оперативной базы, сообщила в субботу газета Wall Street Journal.

Газета ссылается на оценку данных с парусной яхты «Андромеда», которую подозревают в использовании для диверсий на трубопроводах.

Следователи полностью реконструировали двухнедельный рейс корабля, используя данные его радио- и навигационного оборудования, спутниковых и мобильных телефонов, а также учетных записей электронной почты.

Выяснилось, что яхта отклонилась от курса, чтобы войти в польские воды.

Кроме того, следователи устанавливают личность «как минимум одного украинского военнослужащего» по образцам ДНК с борта яхты.