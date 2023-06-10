Следы привели следствие по диверсии на Nord Stream в Польшу

Есть признаки того, что подозреваемая диверсионная группа могла использовать Польшу в качестве оперативной базы, сообщила в субботу газета Wall Street Journal.
Газета ссылается на оценку данных с парусной яхты «Андромеда», которую подозревают в использовании для диверсий на трубопроводах.
Следователи полностью реконструировали двухнедельный рейс корабля, используя данные его радио- и навигационного оборудования, спутниковых и мобильных телефонов, а также учетных записей электронной почты.
Выяснилось, что яхта отклонилась от курса, чтобы войти в польские воды.
Кроме того, следователи устанавливают личность «как минимум одного украинского военнослужащего» по образцам ДНК с борта яхты.