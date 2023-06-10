Зачем капусте валерьянка: неожиданный способ укрепить здоровье кочанов

Как укрепить здоровье капусты так, чтобы кочаны выросли здоровыми, крупными и вкусными, а также - хорошо хранились? Эксперт в огородном деле, автор телеграмм-канала "Дача.Сад. Огород" рекомендует использовать для этого... валериану.

Это банальное успокоительное средство на участках с капустой творит чудеса. Оно защищает и избавляет от различных вредителей, ускоряет рост кочанов.

Чтобы приготовить нужное средство по проверенному рецепту, надо 1 пузырек аптечного средства растворить в 3 л воды. Добавить туда же 1 ст.л. жидкого мыла.

Таким раствором следует опрыскать пораженную вредителями капусту - и больше ей никто и ничто не будет мешать расти и наливаться.

За месяц до уборки капусты надо применить еще одно средство из аптеки - нашатырный спирт. Для этого 1 пузырек спирта (40 мл) вылить в 5-литровое ведро воды, туда же добавить 2 ст.л. мыла. После этой обработки исчезнут любые вредители.