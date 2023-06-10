Комплексное удобрение своими руками: как сэкономить и получить эффективное средство для подкормки

Комплексное полезное и эффективное удобрение можно приготовить своими силами. Как уточняет автор Телеграмм-канала "Дачная лавка. сад и огород", она для этого древесной золой запасается еще с осени.

По словам эксперта, можно использовать золу из печи, мангала, костра - главное, чтобы остатки горения были не из вредных веществ.

Собирать золу надо в емкость, которая хранится в сухом месте. С наступлением дачного сезона средство надо тщательно просеять, затем смешать с измельченной картофельной ботвой (в пропорции 1:5).

После этого все надо залить водой (1:10) и настаивать в течение 2-3 недель. Перед поливом огорода процедить.

Это удобрение задает рост растениям, укрепляет здоровье культур. В нем содержится фосфор, калий и кальций - то, что надо для огородных культур летом. И самое главное - в таком удобрении домашнего приготовления полностью отсутствует химия.