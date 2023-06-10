Изгнать муравьев с огорода: какие меры помогут избавиться от вредителя

Есть немало гуманных способов избавить свой огород от муравьев. Причем эти методы совсем не сложные.

В частности, можно воспользоваться тем, что вредители не переносят многие запахи. Скажем, можно разложить анис или смешанные с чесноком опилки. Можно посадить полынь или петрушку - такие грядки муравьи тоже будут обходить.

Отличный эффект дает обработка муравейников и муравейных троп растительным маслом, табачным пеплом, измельченными листьями томатов и путрушки, скипидаром или древесным углем.

Против муравьев также можно использовать ловчие пояса. Для этого нужно уложить на грядки полоски фольги с подложенным под нее паролоном: вредитель там застрянет.

Еще один результативный результат - разложить небольшие горсти дрожжей (размером с грецкий орех), полить сладкой смесью сахара, воды и меда. Так, чтобы получилась кашица. Распределить смесь по спичечным коробкам, расставить вокруг муравьиных гнезд. Вскоре вредители будут обходить эти места стороной.