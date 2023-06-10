Дочь Чарли Шина Сэми поделилась секретами работы в видео для взрослых

19-летняя дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс Сэми рассказала о том, что ей приходится постоянно следить за собой из-за работы. У девушки есть аккаунт в Онлифанс, где она публикует откровенное фото и видео.

Она признается, что является секс-работницей, и говорит, что ей приходится тщательно готовиться к каждой съемке. В частности перед видео она обязательно бреет все тело.

Чарли Шин не одобряет выбор способа заработка дочери. Он говорит, что вина в этом лежит на его бывшей жене Дениз Ричардс, ведь дочь жила вместе с ней.