Здоровый и урожайный: какие манипуляции с луком для этого надо провести в июне

Июнь - период, когда надо оказать луку внимание, чтобы рассчитывать на отличный урожай, считает автор канала "Идеальный огород" на платформе Дзен.

В середине месяца эту культуру нужно подкормить монофосфатом калия. Для этого нужно 20 гр. вещества растворить в 10 л воды. Увеличение концентрации калия в грунте позитивно отражается на росте лука.

Также надо защитить растение от луковой мухи - одного из самых злостных врагов культуры. Чтобы не дать вредителю шанса, надо присыпать грядки смесью золы и табачной пыли - в равных долях.

Если вдруг лук стал желтеть и в целом выглядеть как-то болезненно, его надо попотчевать удобрениями - например, мочевиной. Через две недели можно применить аптечный сульфат магния - из расчета 20 гр. на ведро воды. Лук после такой процедцры будет лучше расти и развиваться.

Как правило, пожелтение кончиков перьев лука - это обычно нехватка азота либо магния. Стоит его восполнить, и проблема исчезнет.