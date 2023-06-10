Поймать комаров в ловушку: эксперты подсказали оригинальный способ защиты от насекомых

На даче очень просто своими руками изготовить ловушку от комаров, которая защитит от атак кровососущих. Для этого понадобится 1,5-2-литровая пластмассовая бутыль из-под газировки, стакан теплой воды, 10 кубиков сахара. А еще - 1 г сухих дрожжей, скотч или липкая лента, ножик или острые ножницы.

Цель конструкции в том, чтобы завлечь комаров в ловушку, откуда те не смогут выбраться. Для этого нужно у корпуса бутыли отрезать горлышко так, чтобы диаметр его основания был равен диаметру бутылки.

Потом перевернуть отрезанную часть вверх ногами и вставить обратно в бутылку. Чтобы укрепить конструкцию, горлышко надо зафиксировать скотчем либо клейкой лентой.

Для приманки надо налить в корпус стакан теплой воды, добавить сухие дрожжи, сахар. Приманка начнет бродить и вырабатывать углекислый газ, который и привлечет комаров.

Чтобы блики от бутылки не отпугнули кровососущих, ее надо обернуть непрозрачной бумагой. Все - ловушка готова. За один вечер несколько таких ловушек-приманок способны поймать едва ли не всех комаров на даче. На другой вечер содержимое емкости надо обновить.