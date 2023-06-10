Поймать комаров в ловушку: эксперты подсказали оригинальный способ защиты от насекомых

18:54 2023-06-10

Комары на даче часто не дают работать, отдыхать и даже спать. Специальных защитных средств при этом под рукой может не оказаться, но выход есть.

На даче очень просто своими руками изготовить ловушку от комаров, которая защитит от атак кровососущих. Для этого понадобится 1,5-2-литровая пластмассовая бутыль из-под газировки, стакан теплой воды, 10 кубиков сахара. А еще - 1 г сухих дрожжей, скотч или липкая лента, ножик или острые ножницы.

Цель конструкции в том, чтобы завлечь комаров в ловушку, откуда те не смогут выбраться. Для этого нужно у корпуса бутыли отрезать горлышко так, чтобы диаметр его основания был равен диаметру бутылки.

Потом перевернуть отрезанную часть вверх ногами и вставить обратно в бутылку. Чтобы укрепить конструкцию, горлышко надо зафиксировать скотчем либо клейкой лентой. 

Для приманки надо налить в корпус стакан теплой воды, добавить сухие дрожжи, сахар. Приманка начнет бродить и вырабатывать углекислый газ, который и привлечет комаров.

Чтобы блики от бутылки не отпугнули кровососущих, ее надо обернуть непрозрачной бумагой. Все - ловушка готова. За один вечер несколько таких ловушек-приманок способны поймать едва ли не всех комаров на даче. На другой вечер содержимое емкости надо обновить.

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