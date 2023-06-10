Цветовод со стажем научил маленьким хитростям, чтобы сохранить цветы в вазе свежими надолго

Несколько советов на заметку, чтобы цветы в вазе долго оставались свежими и благоухающими.

Ставить букеты свежих цветов нужно только в отстоянную воду, можно также использовать кипяченую воду, остуженную до комнатной температуры.

Следующий совет: используем подкормки для продлевания жизни срезанных цветов, которые включают питательные элементы и гормоны роста.

Питание срезанные цветы получают из воды в вазе через основание стебля, туда и нужно добавлять подкормку.

Чтобы смягчить жесткую воду, можно добавить столовую ложку лимонки или столового уксуса.

Для того чтобы не гнили стебли, вливаем в вазу чайную ложку спирта, можно всыпать чайную ложку соли или добавить пол таблетки аспирина.

Чтобы срезанные цветы прожили дольше, подкормите их сахаром, понадобится 1-2 столовые ложки. Их добавляем в воду с растениями.

С помощью ацетилсалициловой кислоты можно продлить жизнь цветов в букете, например, роз, лилий, хризантем, примерно на 4 дня.

Также растения в букетах плохо реагируют на прямые лучи солнца и сквозняки.

Нельзя ставить с цветочными вазами тарелки с фруктами, которые выделяют этилен, уменьшающий долготу жизни букетных цветов.