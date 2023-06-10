МИД России: Запад заблокировал решение трёх проблем зерновой сделки

Вечером 10 июня сайт Министерства иностранных дел России опубликовал пресс-релиз по итогам консультаций с контактной группой ООН в Женеве. В тексте релиза утверждается, что решения трёх из пяти проблем зерновой сделки целенаправленно заблокированы правительствами государств Запада.

В МИД РФ пояснили, что западные страны мешают решению проблематики аммиакопровода "Тольятти-Одесса", препятствуют поставкам запчастей для техники в Россию и отказывают переподключать Россельхозбанк к платёжной системе SWIFT.