«Я ношу каблуки»: принц Уильям пошутил о своем росте

Как сообщает Daily Mail, пациент центра сказал принцу Уильяму: «Ты большой парень».
Но, принц воспринял это комментарий с юмором, в шутку сказав: «Я ношу каблуки».
В 2007 году принц Уильям стал президентом организации, которая управляет центром и в этом он пошел по стопам матери.
Принцесса Диана (1961–1997) также поддерживала и посещала учреждение с 1989 года, а в 1993 году она открыла в клинике детское онкологическое отделение.
Новый центр, который сейчас посещает Уильям, предлагает 400 ученым современное исследовательское и лечебное учреждение под одной крышей с пациентами.
Основное внимание уделяется разработке новых методов лечения рака и выявлению заболевания на ранней стадии.
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