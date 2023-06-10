«Я ношу каблуки»: принц Уильям пошутил о своем росте

Как сообщает Daily Mail, пациент центра сказал принцу Уильяму: «Ты большой парень».

Но, принц воспринял это комментарий с юмором, в шутку сказав: «Я ношу каблуки».

В 2007 году принц Уильям стал президентом организации, которая управляет центром и в этом он пошел по стопам матери.

Принцесса Диана (1961–1997) также поддерживала и посещала учреждение с 1989 года, а в 1993 году она открыла в клинике детское онкологическое отделение.

Новый центр, который сейчас посещает Уильям, предлагает 400 ученым современное исследовательское и лечебное учреждение под одной крышей с пациентами.

Основное внимание уделяется разработке новых методов лечения рака и выявлению заболевания на ранней стадии.