AP: террорист Качинский по прозвищу «Унабомбер» умер в возрасте 81 года

10 июня новостное агентство Associated Press сообщило, что Теодор Качинский умер в федеральной тюрьме Северной Каролины в возрасте 81 года. К текущему моменту медики пытаются установить достоверную причину смерти Качинского.

Теодор Качинский стал одним из самых разыскиваемых преступников в Соединённых Штатах, ведя террористическую деятельность с 1978 по 1995 год. Качинского прозвали "Унабомбер" за рассылку посылок со взрывчаткой в университеты и аэропорты. В результате подобных терактов погибли три человека, ещё 23 оказались ранены.

Сам Качинский написал "Манифест Унабомбера", где делится своими ретроградными взглядами и выступает против технологизации и урбанизации, что являлось основными мотивами терактов.

Арест "Унабомбера" произошёл после того, как его родной брат опознал почерк родственника в одном из писем Теодора Качинского в полицию и средства массовой информации.