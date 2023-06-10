Трюдо: Канада передаст Киеву ракеты «воздух-воздух» и снаряды на $375 млн

10 июня репортёры телеканала CTV сообщили, что во время сегодняшней рабочей поездки в Киев канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине общей стоимостью в 375 миллионов долларов. Известно, что в данный пакет войдут 288 ракет AIM-7 класса "воздух-воздух" и 10 тысяч боеприпасов для артиллерии 105-го калибра.

Кроме того, в рамках пакета помощи Канада обязуется помочь в обучении лётчиков украинских ВВС управлению военными самолётами западного образца.