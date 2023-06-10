Клубника не дает сладких ягод, в чем причина, рассказал опытный огородник

Клубники хочется вырастить много, чтобы и поесть вдоволь и на зиму варенья наварить. Но если урожай скудный, а ягоды кислые и жесткие, то радости от него нет никакой.

Как собрать ведра крупной сладкой клубники? Просто обеспечить нормальный уход.

Начинается все банально с выбора сорта. Есть более сладкие, есть с кислинкой - кому что нравится. Выберите сладкий сорт, чтобы не удивляться потом кислым ягодам во время сбора урожая.

Второй момент: собирайте ягоды вовремя. Если брать недозревшие, раньше срока, конечно, ни о какой сладости не может быть и речи. Такие плоды будут кислыми и сухими.

Еще одна серьезная проблема - мало солнечных лучей. Если клубника находится под солнцем меньше 6-8 часов в день, она вряд ли даст вам сладкие ягоды. Продумывайте расположение грядок, чтобы не было затенения.

Непостоянный полив - это одна из самых распространенных ошибок, которые совершают садоводы. Недостаточное количество воды или нерегулярный полив могут негативно сказаться на вкусе и содержании сахара в плодах.

Чтобы добиться оптимальных результатов, вы должны сделать полив постоянным и регулярным, чтобы почва всегда была равномерно влажной, но не переувлажненной.

Кроме неправильного полива, на вкус и размеры плодов могут влиять состояние почвы и ее плодородие. Если почва низкого качества или не сбалансирована по питательным веществам, то это может привести к тому, что растение не сможет дать сладкие плоды.

Чтобы улучшить состояние почвы, можно провести почвенный тест и добавить необходимые органические вещества и удобрения. Это создаст оптимальные условия для выращивания более вкусной и сладкой клубники.