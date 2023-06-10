Полезные подкормки для успешного выращивания томатов, перцев и огурцов

Кормление овощей хлебной закваской - это очень простое действие, которое может улучшить их рост и развитие. Часто на огородах остается немного хлеба или его корочки, которые можно использовать в качестве удобрения. Просто замочите их в теплой воде, оставьте на пару дней, добавьте немного сорняка и процедите. Готовый настой необходимо развести 1:10 и опрыскать растения или полить под корень.

Лимонная кислота - замечательное удобрение, которое может помочь растению быстрее восстановиться. Получается из обычной лимонки, которую нужно развести в воде и полить растения под корень. Она не сожжет растения и помогает убрать дефицит необходимых элементов, что особенно полезно для томатов и перцев.

Зеленое удобрение - это настой из разной сорной травы и золы. Он содержит много азота и микроэлементов, необходимых для роста и здоровья растений. Чтобы приготовить это удобрение, нужно растереть траву, залить водой и добавить золу, затем оставить на несколько дней. Готовый настой разводится 1:10 и поливается под корень растений.

Все эти удобрения можно легко приготовить дома, используя отходы пищи и растительности. Они помогут вам получить более здоровые и урожайные растения без применения химических удобрений.