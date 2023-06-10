Уоррен Баффет: ошибка на $200 миллиардов долларов

В начале своей карьеры Баффет, бывало, принимал поспешные решения, которые оборачивались огромными убытками.
В 1960-е Баффет купил акции Berkshire Hathaway (тогда текстильной компании), а затем перепродал их обратно компании, чтобы немного подзаработать.
После того как глава Berkshire Hathaway не выплатил ему 1/8 от оговоренной суммы, Баффет решил свести счеты и выкупил контрольный пакет акций, чтобы загнать генерального директора в угол.
Это был не самый умный поступок — в итоге Баффет слишком привязал себя к невыгодному текстильному бизнесу.
Сейчас инвестор говорит, что лучше бы он вложил средства во что-то другое, и называет свой поступок «ошибкой на $200 миллиардов».
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