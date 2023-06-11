Автополив вашего сада: как создать уютную зеленую атмосферу без лишних забот

Знающий садовод поделился опытом по автоматизации полива своего зеленого уголка.
Преимущества автополива
Автополив – это не просто способ сократить время на уход за растениями, это действительно эффективный инструмент для создания зеленого уголка своей мечты.
Помимо экономии времени, полив позволяет беречь воду и минимизировать затраты на уход за растениями.
Правильно настроенный автополив поможет аккуратно и регулярно увлажнять растения, что положительно скажется на их росте и здоровье, а также создаст уютную атмосферу.
Выбор системы автополива
Перед тем как приступить к установке автополива, необходимо определиться с видом системы.
Сейчас на рынке можно встретить системы автополива различной сложности: от простых ручных поливочных инструментов до полностью автоматизированных систем с программируемыми графиками.
Для новичков можно рекомендовать простую систему автополива со смешивающим клапаном, обновленным датчиком влажности и профессиональным графиком полива.
Она помогает добиться идеального баланса воды и удобства в уходе за растениями.
Через некоторое время при желании можно расширить систему, устанавливая автополив на террасе и вокруг дома.
Новые системы позволят сэкономить массу времени и создать колоритный зеленый уголок, которым вы могли бы полюбоваться даже в сильную жару.
Программирование автополива
После установки системы необходимо настроить график полива.
Предлагаем, например, следующее расписание: в течение летнего сезона полив растений происходит дважды в неделю с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 22:00, в соответствии с потребностями растений.
Также мы принимаем во внимание и прогноз погоды (датчик влажности) при настройке поливочной системы. Она автоматически выключает поливаемую зону, когда идет дождь.
Система автоматического полива также имеет режим ручного управления, который можно использовать в любое время, когда это необходимо.
Важно правильно настроить график полива для каждой из зон.
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