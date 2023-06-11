Автополив вашего сада: как создать уютную зеленую атмосферу без лишних забот

Знающий садовод поделился опытом по автоматизации полива своего зеленого уголка.

Преимущества автополива

Автополив – это не просто способ сократить время на уход за растениями, это действительно эффективный инструмент для создания зеленого уголка своей мечты.

Помимо экономии времени, полив позволяет беречь воду и минимизировать затраты на уход за растениями.

Правильно настроенный автополив поможет аккуратно и регулярно увлажнять растения, что положительно скажется на их росте и здоровье, а также создаст уютную атмосферу.

Выбор системы автополива

Перед тем как приступить к установке автополива, необходимо определиться с видом системы.

Сейчас на рынке можно встретить системы автополива различной сложности: от простых ручных поливочных инструментов до полностью автоматизированных систем с программируемыми графиками.

Для новичков можно рекомендовать простую систему автополива со смешивающим клапаном, обновленным датчиком влажности и профессиональным графиком полива.

Она помогает добиться идеального баланса воды и удобства в уходе за растениями.

Через некоторое время при желании можно расширить систему, устанавливая автополив на террасе и вокруг дома.

Новые системы позволят сэкономить массу времени и создать колоритный зеленый уголок, которым вы могли бы полюбоваться даже в сильную жару.

Программирование автополива

После установки системы необходимо настроить график полива.

Предлагаем, например, следующее расписание: в течение летнего сезона полив растений происходит дважды в неделю с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 22:00, в соответствии с потребностями растений.

Также мы принимаем во внимание и прогноз погоды (датчик влажности) при настройке поливочной системы. Она автоматически выключает поливаемую зону, когда идет дождь.

Система автоматического полива также имеет режим ручного управления, который можно использовать в любое время, когда это необходимо.

Важно правильно настроить график полива для каждой из зон.