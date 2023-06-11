Автополив: сохраняем красоту своего сада без особых усилий

Благодаря автополиву можно существенно сэкономить время, силы и деньги, которые обычно уходят на полив растений вручную.

Когда автополив становится необходимым

Летом жара может продлиться несколько месяцев, и наша задача – не дать растениям засохнуть и сохранить их красоту до конца сезона.

Если вы недавно переехали на новое место, то можете столкнуться со схожей ситуацией.

Нужно быстро осуществить привыкание растений к местным условиям, обеспечить им необходимое количество влаги.

Настройка автополива

Расскажем, как настроить автополив на примере системы «Умный сад» от «Дачных Решений». Согласно опыту многих дачников эта система комфортна, надежна и долговечна.

Система автополива распределена на несколько зон (цветочные клумбы, деревья, кустарники), каждая из которых контролируется отдельным сенсором влажности почвы.

Таким образом, даже если несколько растений на территории требуют разного количества воды, они все равно получают оптимальный уход.

Определение необходимого количества воды

Естественно, что количество воды, необходимое для растений, зависит от многих факторов.

Так, молодые растения и саженцы требуют больше внимания, поскольку их корневая система еще не оформилась.

К зонам с высоким содержанием песка необходимо подводить больше влаги, чем к зонам, покрытым густым грунтом.

Поэтому при выборе системы автополива следует учитывать параметры почвы и растений.

Защита растений от повреждений

Существует множество способов защитить растения от повреждений во время автополива. Некоторые растения требуют дополнительной защиты в виде теневых сеток от солнечных лучей.

Также существуют специальные насадки на конце шланга, которые позволяют легко настроить направление полива.

Кроме того, важно следить за состоянием растений и своевременно удалять с них остатки воды, что позволит избежать появления гнили почвы и развития инфекционных заболеваний.

Простые советы для экономии воды

Автополив – это комфорт и экономия времени, но при этом не стоит забывать о сохранении воды, особенно, когда ее количество ограничено.

Рекомендуем устанавливать автоматизированную систему хранения воды, что позволит использовать дождевую и тепловую воду, а также воду, снабжаемую через колодцы.

Добавление мульчирования также поможет сохранить влагу в почве, предотвратить появление сорняков и создать дополнительный слой защиты для растений.