Российский самолет Ан-124, конфискованный Канадой, заберет Украина

На пресс-конференции в Киеве Джастин Трюдо сообщил о том, что по инициативе руководства его страны начался процесс передачи Украине грузового самолета "Антонов", который приземлился в Канаде в прошлом году и был конфискован.

Как известно, в феврале прошлого года, грузовой самолет, принадлежащий российской авиакомпании "Волга-Днепр" был изъят канадскими властями.

Это произошло еще до введения авиаограничений, которые западные страны начали применять после начала СВО.

Самолет, прибывший с китайскими ковид-тестами, был задержан вместе с экипажем. Члены экипажа позже были возвращены в Россию, самолет Ан-124 до сих пор находится на территории Канады.