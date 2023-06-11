Польша отрицает причастность к саботажу на «Северном потоке»

«Польша не имеет никакого отношения к сносу «Северного потока-1» и «Северного потока-2», — написал в субботу в Twitter представитель координатора спецслужб Станислав Зарын.

Нет причин связывать страну с этими событиями, отметил представитель, «остается гипотеза, что взрыв был совершен Россией, у которой были мотив и возможность провести такую ​​операцию», напомнил он.

The Wall Street Journal ранее сообщал, что немецкие следователи изучают доказательства того, что диверсионная группа использовала Польшу в качестве оперативной базы.

Согласно сообщению, парусная яхта, ставшая объектом расследования следователей в связи с нападениями, вошла в территориальные воды Польши.

Есть также признаки того, что Польша служила логистическим и финансовым центром для диверсантов.

Зарин отметил, что в течение некоторого времени ходили различные теории об атаках на трубопроводы.

«Это похоже на тактику информационного шума, цель которой — исказить истинную картину событий», - пишет эксперт.

В конце сентября 2022 года после взрывов у датского острова Борнхольм в Балтийском море было обнаружено в общей сложности четыре утечки в двух газопроводах.

10 октября Федеральная прокуратура Германии возбудила предварительное расследование в отношении неизвестных лиц. Речь идет о подозрении в умышленном подрыве и саботаже.