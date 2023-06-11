Медведев пожелал получить координаты танкового завода на Украине, который хотят строить немцы

Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности России, захотел узнать точные координаты будущего танкового завода на Украине, который хочет построить Германия.

Пожалуйста, пришлите мне точные координаты будущего завода. Спасибо!

Свое пожелание политик высказал в Твиттере.

Ранее Армин Паппергер, руководитель немецкого концерна Rheinmetall, заявил о желании построить на Украине завод по производству танков, который будет изготавливать до 400 единиц боевых машин в год.

Стройку планируют начать через 15-20 месяцев. Возводить танковый завод будут местные жители без участия граждан ФРГ.

Первый раз о намерениях наладить танковое производств на Украине заговорили в марте этого года.

Еще тогда Медведев дал ироничный ответ на такие заявления, пообещав, что Россия обязательно отпразднует это событие салютом из "Калибров" и других пиротехнических средств.