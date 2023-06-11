В администрации Зеленского заявили: вступление Украины в НАТО поддержали 20 стран

Украина заручилась поддержкой 20 стран, которые не против ее вхождения в Североатлантический альянс.

Об этом сообщил Игорь Жовква, замглавы администрации украинского президента Владимира Зеленского.

По словам Жовквы, лидер Украины и премьер Канады Джастин Трюдо, который совершает официальный визит в Киев, подписали совместную декларацию о принятии Украины в НАТО.

Из заявления Игоря Жовквы:

Прошло всего 10 дней после саммита Европейского политического сообщества в Молдавии, где мы подписали совместную декларацию с Румынией, и по состоянию на сегодня у нас уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами.

Между тем, заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ сообщил 10 июня о том, что среди стран НАТО на данный момент не достигнуто согласие по вопросу вступления Украины в блок.