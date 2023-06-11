Выращивание зелени на дачном участке: лучшие варианты для июня

Если у вас есть дачный участок, то вы можете выращивать зелень на протяжении всего сезона. Но какие же сорта лучше выбрать для выращивания в июне? Давайте разберемся.

1. Кинза - это лучший выбор для тех, кто любит острые блюда. Она добавляется в салаты, супы, соусы и маринады. Высаживать лучше на солнечном участке. Кинза очень любит влагу, поэтому не забывайте поливать ее регулярно.

2. Петрушка - универсальная зелень, которую можно использовать в различных блюдах. Она содержит большое количество витаминов и минералов, которые помогают укрепить иммунную систему и улучшить пищеварение. Лучше всего выращивать петрушку на солнце и регулярно увлажнять.

3. Шпинат подходит тем, кто следит за своим здоровьем. Он содержит большое количество железа, кальция и витамина К. Шпинат помогает улучшить зрение и здоровье кожи. Лучше всего высаживать шпинат на влажном и немного тенистом участке.

4. Руккола - это зелень с острым вкусом, которая прекрасно сочетается с салатами и пастами. Она содержит большое количество витаминов и минералов, которые помогают укрепить здоровье. Выращивать рукколу надо на светлом участке, важно обеспечить ей постоянный полив.

5. Укроп - это зелень с ярким ароматом и вкусом, которая используется во многих блюдах. Она содержит большое количество витаминов и минералов, которые помогают повысить иммунитет и улучшить пищеварение. Посадите укроп на участке, где много солнца, и регулярно поливайте его.