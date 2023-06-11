Дачный эксперт рассказал, чем полить томаты в июне-июле для хорошего урожая

Самым важным моментом в уходе за томатами является полив. Растение требует большого количества влаги, особенно в жаркую погоду. Как правило, томаты поливают раз в 3-4 дня.

Для полива томатов лучше использовать теплую и мягкую воду. Холодная вода может вызвать шок, который негативно скажется на росте и развитии растений.

Также не рекомендуется поливать томаты в полдень, когда солнце находится на пике. В этот момент лучше подождать до вечера или утра.

Что же использовать для полива томатов? В первую очередь, многие садоводы используют народные средства.

Например, настой из крапивы, который содержит много витаминов, никотина и органических кислот. Его можно приготовить самостоятельно.

Для этого на 1 кг свежих или сухих листьев крапивы необходимо взять 10 литров воды. Листья залить водой и настоять 2-3 дня.

Затем полученный настой развести водой в соотношении 1:10 и полить им томаты.

Также можно использовать настой чеснока, который защитит растение от болезней, или ортосифона, который ускоряет процесс роста и повышает урожайность.

Если же вы не хотите заморачиваться с приготовлением настоев, можно использовать готовые минеральные удобрения, такие как "Кристаллон", "Кемира-люкс", "Фитоверм" и другие.

Важно помнить, что проводить полив необходимо в тихую погоду, когда нет ветра. Это поможет равномерно распределить влагу, а растение не будет испытывать лишний стресс.