В комментарии американского эксперта в области биологии Уэйна Джеймса Гласса, который работал в Национальном институте Джорджии, утверждается, что секретные лаборатории по-прежнему находятся у границ России, но только сменили географию, поменяв украинскую прописку на казахскую.

«Разве кто-то может быть уверен в безопасности работы американских лабораторий в Казахстане? Лично я думаю, что угроза высока — они могут что угодно попытаться переправить через границу», - предупредил эксперт.

Он не исключает, что благодаря прозрачности границ между РФ и Казахстаном возможна переброска на российсукю территорию любых вирусов и т.п.

По словам Гласса, в 2018—2019 годах Пентагон подавал запрос на сбор биологических образцов в Казахстане.

Речь шла о заборе ДНК русских граждан Казахстана для военных экспериментов.