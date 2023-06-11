Брошенные дети: в Токио обостряется проблема бездомных детей-подростков, которые становятся жертвами криминалитетов

Юсуке Нагата - уличный японский фотограф. Известность ему принесли фото «Детей Тойоко»- молодых людей, в основном школьного возраста. После выселения из своих домов все они оказались бездомными.

Район Синдзюку в Токио пользуется популярностью у многих уличных фотографов из-за своей атмосферы. Он известен своей бурной ночной жизнью - отелями, барами, ресторанами, работающими до поздней ночи.

Здесь есть много заведений, где клиенты платят высокую цену за выпивку в компании молодых мужчин. Есть бары, где обслуживают пожилых мужчин, которые немало платят за женское общение.

Нагата стал частым гостем этого района после того, как прочел книгу Янг Сын Ву «Потерянный ребёнок Синдзюку» в 2016 году. Ккнига рассказывает о жизни бездомных семей в конце 90-х и начале нулевых годов.

Во второй половине 2020-го года Нагата заметил, что пожилые бездомные исчезли, а им на смену пришли подростки, среди которых много девочек.

Я заметил, что они бездомные, так как они таскали с собой чемоданы, - рассказал фотограф.

Во время карантина в пандемию COVID-19 родители и дети были вынуждены больше времени проводить вместе. Это обострило семейные конфликты, выявив скрытые недостатки японской семейной жизни.

Отцы жестоко обращались с дочерьми, выгоняли их на улицу. Некоторые родители просто выбрасывали детей из дома. Один за другим подростки оказывались на площади Кабукичо, где проводили время, зависая в помещении рядом с кинотеатром. В итоге их назвали «дети рядом с Toho» либо просто «Toyoko Kids».

Таким подросткам оказывает помощь и поддержку неправительственная организация "Мандзикай". Члены организации стремятся установить эмоциональную связь с уличными подростками, предоставить им безопасное пространство.

Нагата отмечает, что уличные подростки сталкиваются с употреблением наркотиков и алкоголя, сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми. Некоторые попадают во власть преступных группировок, становятся уязвимыми для разных форм эксплуатации.

Фотограф пытается привлечь внимание общества к проблеме бездомных подростков, вызвать обсуждение этой проблемы, которая обостряется с каждым годом.