Работы по уходу за огородом в середине лета: что нужно делать в июне-июле

Вот несколько советов по уходу за огородом в конце первого месяца лета.

1. Поливайте свои растения регулярно. В июне температура может быть довольно высокой, поэтому не забывайте поливать ваши посадки регулярно. Вода должна попадать прямо на корни растений, чтобы они могли эффективно поглощать ее.

2. Удаляйте сорняки. Сорняки конкурируют с вашими растениями за питательные вещества и воду. Поэтому регулярно удаляйте не только верхний уровень сорных трав, но и их корни, чтобы они не смогли вырасти снова.

3. Подкормите свои растения. В июне растения уже взошли и начинают стремительно расти, так что им требуется дополнительное удобрение. Одни из лучших удобрений для огородных культур - это органические подкормки, такие как перегной или опилки.

4. Защитите свои растения от вредителей. В это время года на огороде появляется много насекомых, которые могут повредить ваши посадки. Помните о мерах предосторожности, чтобы защитить свои растения от возможных вредителей.