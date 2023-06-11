Telegraph: подрыв Каховской ГЭС приведёт к росту цен на продукты в Британии

12:47 2023-06-11

Издание The Telegraph утверждает, что разрушение гидроэлектростанции в Новой Каховке спровоцирует рост цен в британских продуктовых магазинах.

11 июня глава экономического отдела британского Института распределения продуктов Джеймс Уолтон дал интервью газете Telegraph, рассказав, что подрыв дамбы Новокаховской ГЭС навредил 500 тысячам гектарам земель, используемых Украиной и Россией для выращивания сельскохозяйственных культур.

По мнению Уолтона, повреждение данных территорий приведёт к тому, что Великобритания продолжит искать иные пути закупки продуктов питания, из-за чего цены на гастрономические товары в британских супермаркетах нескоро вернутся к норме.