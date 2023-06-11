Telegraph: подрыв Каховской ГЭС приведёт к росту цен на продукты в Британии

11 июня глава экономического отдела британского Института распределения продуктов Джеймс Уолтон дал интервью газете Telegraph, рассказав, что подрыв дамбы Новокаховской ГЭС навредил 500 тысячам гектарам земель, используемых Украиной и Россией для выращивания сельскохозяйственных культур.

По мнению Уолтона, повреждение данных территорий приведёт к тому, что Великобритания продолжит искать иные пути закупки продуктов питания, из-за чего цены на гастрономические товары в британских супермаркетах нескоро вернутся к норме.