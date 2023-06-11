Назаров: сейчас Россией правят предатели, бросившие свой народ ради выгоды

Назаров утверждает, что Россия должна возвратиться к коммунистическим идеалам и советской системе ценностей, которые актёр видит не в партийности, а в гуманизме, патриотизме и преданности делу.

«Я верю, что спасение — в коммунизме. Против коммунизма были Черчилль, Трумэн, Рейган, "товарищ" Гитлер был против коммунизма. И сегодня мы в один этот ряд встали вместе с Обамой, Клинтонами, даже милицию в честь Гитлера в полицию переименовали. А это — путь к гибели. Потому что Запад со своими денежными мешками обращает человека в животное: я самый главный, мне нужны удовольствия, а вы хоть сдохните все, или, как у Алексея Максимовича Горького сказано, "всех грызи или лежи в грязи"», — сказал артист.

Примечательно, что Юрий Назаров не вступал в КПСС, так как считает, что коммунистом можно быть только внутри, а не по партийному билету.