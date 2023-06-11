Михалков призвал немедленно закрыть «Ельцин-центр», чтобы спасти молодёжь от западной идеологии

Кроме того, Михалков выразил свою уверенность в том, что демонстрируемые в «Ельцин-центр» мультфильмы восхваляют и романтизируют 90-е, но не освещают проблемы, которые были характеры для тех времён.

Режиссёр напомнил, что старшие поколения помнят, что в 90-х не было вообще ничего хорошего, на улицах бродили спекулянты и ОПГ. Общество не чувствовало социальную безопасность и политическую стабильность.

«Незамедлительно двери Ельцин-центра нужно закрыть. Раз и навсегда. Тогда и молодёжь будет расти с правильными представлениями о России, а не с прозападным взглядом!», — резюмировал Никита Михалков.