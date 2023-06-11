Необычные способы использования кожуры от фруктов на даче в летнее время

В качестве удобрения для почвы. Кожура лимона, апельсина или грейпфрута - отличная натуральная подкормка, которая полезна для растений. Просто измельчите шкурки и разложите на почву вокруг растений.

Кожура для отпугивания блох. Если у вас на участке есть собака или кошка, она может принести блох в дачный домик. Имейте ввиду, блохи не любят запаха цитрусовых. Положите кожуру апельсина или лимона возле мест, где ваш питомец любит отдыхать. Это помогает избавиться от неприятных насекомых.

Свежеиспеченные кексы. Если на даче вам захочется приготовить десерт, воспользуйтесь советом. Кожура лимона, апельсина или грейпфрута добавляет завершающий штрих вкусу свежего домашнего кекса. Вы можете добавить немного кожуры для ароматного запаха выпечки или приготовления домашнего джема.

Декоративный элемент. Используйте кожуру апельсина, лимона или лайма для изготовления уникального подсвечника. Просто вырежьте из кожуры форму по вашему вкусу и заправьте свечу внутрь. Такой аксессуар прибавит оригинальности вашему саду и даче.

Кожура как бытовая химия. Кожура лайма обладает свойством отбеливания. Вы можете использовать шкурку для удаления пятен на ванной или с кухонных принадлежностей в дачном домике. Просто натрите поверхность кожурой и прополоскайте водой.